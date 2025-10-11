Mausoleo di Augustos Gualtieri decapita il bosco sacro Rampelli interroga i ministri | Non è il suo giardino

Un vero e proprio fregio a uno dei monumenti storici della Capitale. “Il taglio dei cipressi del Mausoleo di Augusto, la “corona di Augusto”, è stato trattato come una mera incombenza burocratica. La Soprintendenza di Roma, responsabile secondo il Primo Municipio della decisione, non avrebbe neppure informato gli uffici del centro storico. E la scelta sarebbe stata fatta a seguito delle analisi del Cnr”. Così in una nota Fabio Rampelli, già consigliere capitolino, che annuncia un’interrogazione urgente ai ministri dell’Università e della Cultura, Bernini e Giuli. Mausoleo di Augusto, Rampelli denuncia lo scempio delle potature. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

