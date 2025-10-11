Mausoleo di Augusto Gualtieri decapita il bosco sacro Rampelli interroga i ministri | Non è il suo giardino
Un vero e proprio fregio a uno dei monumenti storici della Capitale. “Il taglio dei cipressi del Mausoleo di Augusto, la “corona di Augusto”, è stato trattato come una mera incombenza burocratica. La Soprintendenza di Roma, responsabile secondo il Primo Municipio della decisione, non avrebbe neppure informato gli uffici del centro storico. E la scelta sarebbe stata fatta a seguito delle analisi del Cnr”. Così in una nota Fabio Rampelli, già consigliere capitolino, che annuncia un’interrogazione urgente ai ministri dell’Università e della Cultura, Bernini e Giuli. Mausoleo di Augusto, Rampelli denuncia lo scempio delle potature. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: mausoleo - augusto
Mausoleo di Augusto: addio agli storici cipressi
Addio ai cipressi del Mausoleo di Augusto. "Erano in cattivo stato"
Abbattuti i cipressi del Mausoleo di Augusto: l’indignazione corre sui social
L'impero delle motoseghe: il modello Roma e il mausoleo di Augusto senza verde (verticale). Si ferma il cantiere dopo l'abbattimento di quasi 80 cipressi storici. Di @michimas - X Vai su X
Roma piange i suoi alberi. Insieme ai cipressi è stata abbattuta la cultura, la storia e deturpato il paesaggio monumentale di Piazza Augusto Imperatore. ? Il Mausoleo, spogliato dei suoi alberi è davvero indecente. Faremo il possibile per restituire il giusto - facebook.com Vai su Facebook
Addio ai cipressi del Mausoleo di Augusto. "Erano in cattivo stato" - È un colpo al cuore vedere così «spoglio» il Mausoleo di Augusto , ma a quanto pare il taglio degli storici cipressi che ... Secondo iltempo.it
Mausoleo di Augusto: addio agli storici cipressi - Partito l'abbattimento dei cipressi piantati intorno al sepolcro circolare realizzato per l'imperatore. Segnala romatoday.it