Mauro Stefanini | le sue opere

Pietra alabastrina, pietra arenaria, pietre striate, pietre trovate o dimenticate. Plasmava con morbidezza, ma anche potenza, carattere, tensione e invenzione formale, la materia più ostica, il maestro scultore Mauro Stefanini, che torna protagonista sulla scena espositiva, ad un anno dalla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

