Pietra alabastrina, pietra arenaria, pietre striate, pietre trovate o dimenticate. Plasmava con morbidezza, ma anche potenza, carattere, tensione e invenzione formale, la materia più ostica, il maestro scultore Mauro Stefanini, che torna protagonista sulla scena espositiva, ad un anno dalla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Mauro Stefanini: le sue opere

Si è appena conclusa la cerimonia di Inaugurazione della Stazione Carabinieri Bologna Pilastro e intitolazione ai Carabinieri Otello Stefanini, Mauro Mitilini, Andrea Moneta, medaglia d'Oro al Valore Civile.

#Bologna: inaugurazione della nuova caserma sede della Stazione di Bologna Pilastro, intitolata ai #Carabinieri Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini. Il 4 gennaio 1991, proprio in quel quartiere, vennero uccisi durante un servizio notturno di vigilan

"Mauro Andrea vive ancora nelle sue opere" - Poliedrico, ironico e comunicativo: Mauro Andrea era così ed è stato un grande artista, ma non si definiva di certo tale.