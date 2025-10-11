Maurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump | Soldi soldi soldi lo sterminio renderà Il video

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, il comico immagina un musical tra Trump e Netanyahu sulla possibilità di fare soldi a Gaza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump: «Soldi soldi soldi, lo sterminio renderà». Il video

In questa notizia si parla di: maurizio - crozza

Maurizio Gasparri stronca Beppe Sala: quando Crozza faceva Sacchi...

"Ora voglio annettere Pesaro". Maurizio Crozza imita Benjamin Netanyahu (in versione 'Grande dittatore')

“A Israele serve Pesaro per diventare grande. Avete 24 ore per evacuare le Marche”: Maurizio Crozza diventa Netanyahu per il ritorno in tv – VIDEO

Tanti auguri a Carla Signoris! L'attrice e comica genovese (sposata con Maurizio Crozza) compie 67 anni - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ha dedicato il primo monologo alla Flotilla e alla Striscia di Gaza - X Vai su X

Maurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump: «Soldi soldi soldi, lo sterminio renderà». Il video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, il comico immagina un musical tra Trump e Netanyahu sulla possibilità di fare soldi a Gaza ... Segnala vanityfair.it

Il monologo di Maurizio Crozza sulla Flotilla e la Striscia di Gaza: «C'è un momento nella storia in cui se vuoi cambiare le cose devi essere irresponsabile per forza» - Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ha dedicato il primo monologo alla Flotilla e alla Strisc ... Da vanityfair.it