Maurizio Crozza è Giorgia Meloni | la pace a Gaza grazie a me le minacce le piazze e i silenzi selettivi

Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni che rivendica la pace, denuncia inaspettate minacce e racconta il suo “selettivo” rapporto con le piazze e con le interviste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maurizio Crozza è Giorgia Meloni: la pace a Gaza “grazie a me”, le minacce, le piazze e i silenzi selettivi

