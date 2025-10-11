Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza | In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo

Al Festival dello Sport di Trento l'ex pallavolista e la Ceo di Locauto Group hanno parlato della responsabilità di essere leader. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza: "In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo"

In questa notizia si parla di: maurizia - cacciatori

Maurizia Cacciatori: "Il volley di Velasco è un’onda culturale che vince e si diffonde

Sabato scorso abbiamo vissuto una giornata unica ad Eco Sport Day: sport, energia e futuro si sono intrecciati grazie a un filo conduttore speciale il RISPETTO. Con grande ispirazione, Maurizia Cacciatori, icona del volley italiano, ci ha raccontato c Vai su Facebook

Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza: "In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo" - Al Festival dello Sport di Trento l'ex pallavolista e la Ceo di Locauto Group hanno parlato della responsabilità di essere leader ... Da msn.com