Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza | In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport di Trento l'ex pallavolista e la Ceo di Locauto Group hanno parlato della responsabilità di essere leader. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maurizia cacciatori e raffaella tavazza in campo come in azienda bisogna saper fare gruppo

© Gazzetta.it - Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza: "In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo"

In questa notizia si parla di: maurizia - cacciatori

Maurizia Cacciatori: "Il volley di Velasco è un’onda culturale che vince e si diffonde

Maurizia Cacciatori e Raffaella Tavazza: "In campo come in azienda bisogna saper fare gruppo" - Al Festival dello Sport di Trento l'ex pallavolista e la Ceo di Locauto Group hanno parlato della responsabilità di essere leader ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maurizia Cacciatori Raffaella Tavazza