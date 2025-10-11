Mattia Scudieri | Chi è il Nuovo Concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura

Lawebstar.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Scudieri è un giovane siciliano di 26 anni che entra nella casa del Grande Fratello. Lavora come commesso ma sogna di diventare pilota d'aereo. Vive una relazione sentimentale "fatta di alti e bassi" e ha un legame profondo con la madre. Identikit di Mattia Scudieri Mattia Scudieri, classe 1999, è uno dei concorrenti della

Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025

