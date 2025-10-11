Mattia Furlani | salto nell’orlo Rivivi l' evento integrale

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dall’Auditorium Santa Chiara di Trento con Mattia Furlani, campione mondiale nel salto in lungo. Conducono Cristina Fantoni e Andrea Buongiovanni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mattia furlani salto nell8217orlo rivivi l evento integrale

© Gazzetta.it - Mattia Furlani: salto nell’orlo. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: mattia - furlani

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: torna Mattia Furlani, presenti tante stelle mondiali

A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

Mattia Furlani giù dal podio in Diamond League. Pinnock batte Tentoglou a Londra

Atletica, Mattia Furlani: "Le Olimpiadi sono un obiettivo. Record del mondo? Ci lavoro" - Il campione del mondo di salto in lungo racconta sogni e obiettivi futuri intervenendo al "Festival dello Sport": "Record del mondo? Riporta sport.sky.it

Mattia Furlani fa la storia del salto in lungo: stracciato il record di Carl Lewis, il Figlio del Vento - Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo a Tokyo, il 17 settembre 2025, balzando a 8. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Furlani Salto Nell8217orlo