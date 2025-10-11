Mattia Furlani | salto nell’orlo Rivivi l' evento integrale
In diretta dall’Auditorium Santa Chiara di Trento con Mattia Furlani, campione mondiale nel salto in lungo. Conducono Cristina Fantoni e Andrea Buongiovanni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: torna Mattia Furlani, presenti tante stelle mondiali
A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming
Mattia Furlani giù dal podio in Diamond League. Pinnock batte Tentoglou a Londra
Mattia Furlani, grazie alla splendida medaglia d'oro vinta ai recenti Mondiali di atletica di Tokyo, terminerà l'anno al comando del ranking di World Athletics nel salto in lungo Furlani - 1428 punti Ehammer - 1361 punti Adcock - 1359 punti Tent
Atletica, Mattia Furlani: "Le Olimpiadi sono un obiettivo. Record del mondo? Ci lavoro" - Il campione del mondo di salto in lungo racconta sogni e obiettivi futuri intervenendo al "Festival dello Sport": "Record del mondo? Riporta sport.sky.it
Mattia Furlani fa la storia del salto in lungo: stracciato il record di Carl Lewis, il Figlio del Vento - Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo a Tokyo, il 17 settembre 2025, balzando a 8. Lo riporta fanpage.it