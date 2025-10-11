Mattia Furlani in lizza per il miglior atleta europeo dell’anno! Sfida titanica con un primatista mondiale

Mattia Furlani si trova in lizza per il premio di miglior atleta europeo dell’anno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in versione indoor e outdoor) si trova nel terzetto che si giocherà il titolo in occasione della cerimonia dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica continentale. Il bronzo olimpico di Parigi 2024, capace di diventare il più giovane di sempre a fregiarsi dell’oro iridato in questa specialità, sarà ora atteso da una sfida improba. Inutile negare che il più accredito per il riconoscimento sia lo svedese Armand Duplantis, Campione del Mondo di salto con l’asta e primatista mondiale con 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

