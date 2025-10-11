Mattia Furlani in lizza per il miglior atleta europeo dell’anno! Sfida titanica con un primatista mondiale

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Furlani si trova in lizza per il premio di miglior atleta europeo dellanno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in versione indoor e outdoor) si trova nel terzetto che si giocherà il titolo in occasione della cerimonia dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica continentale. Il bronzo olimpico di Parigi 2024, capace di diventare il più giovane di sempre a fregiarsi dell’oro iridato in questa specialità, sarà ora atteso da una sfida improba. Inutile negare che il più accredito per il riconoscimento sia lo svedese Armand Duplantis, Campione del Mondo di salto con l’asta e primatista mondiale con 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

mattia furlani in lizza per il miglior atleta europeo dell8217anno sfida titanica con un primatista mondiale

© Oasport.it - Mattia Furlani in lizza per il miglior atleta europeo dell’anno! Sfida titanica con un primatista mondiale

In questa notizia si parla di: mattia - furlani

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: torna Mattia Furlani, presenti tante stelle mondiali

A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

Mattia Furlani giù dal podio in Diamond League. Pinnock batte Tentoglou a Londra

mattia furlani lizza migliorMattia Furlani, il ragazzo che fa volare l’atletica brilla sul palco del Festival dello Sport: "Forse nel 2026 provo anche i 100 metri: potrei fare tempi importanti" - A 19 anni, il campione del mondo del salto in lungo porta sul palco la freschezza di un talento naturale e la sicurezza d ... Come scrive ildolomiti.it

mattia furlani lizza migliorAtleta europeo dell’anno: Furlani in finale - Si aggiunge una nuova perla alla favolosa stagione di Mattia Furlani, inserito nel terzetto che si giocherà il titolo di atleta europeo dell’anno in occasion ... Riporta fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Furlani Lizza Miglior