Matthaus svela il retroscena | Anche la Juve era interessata a me ecco perché scelsi l’Inter Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matthaus svela il retroscena a sorpresa sull’interesse dei bianconeri per l’ex Inter: tutte le dichiarazioni. L’ex calciatore Lothar Matthaus ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento rivelando un retroscena sull’interesse della Juve prima di andare all’Inter. SCELTA DELL’INTER – «Trapattoni mi ha convinto. Non c’era solo l’Inter, ad esempio la Juventus era interessata a me, ce ne erano tantissime di squadre sulle mie tracce. Ma Trapattoni per me era quello che ha lottato davvero per avermi nella sua squadra. Con lui avevano lavorato Muller e Rummenigge e mi avevano parlato di lui ed ho deciso per questo di giocare nell’Inter». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

matthaus svela il retroscena anche la juve era interessata a me ecco perch233 scelsi l8217inter trapattoni mi paragon242 a platini e maradona ecco cosa gli dissi

© Juventusnews24.com - Matthaus svela il retroscena: «Anche la Juve era interessata a me, ecco perché scelsi l’Inter. Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi»

In questa notizia si parla di: matthaus - svela

matthaus svela retroscena juveMatthaus: “La Juventus era interessata a me, ma Trapattoni…” - Lothar Matthaus è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento e ha rivelato un retroscena relativo alla sua carriera di calciatore che riguarda anche la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

matthaus svela retroscena juveRetroscena Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni" - L'ex centrocampista dell'Inter, del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus, ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Matthaus Svela Retroscena Juve