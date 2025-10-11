Matthaus svela il retroscena | Anche la Juve era interessata a me ecco perché scelsi l’Inter Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi
Matthaus svela il retroscena a sorpresa sull’interesse dei bianconeri per l’ex Inter: tutte le dichiarazioni. L’ex calciatore Lothar Matthaus ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento rivelando un retroscena sull’interesse della Juve prima di andare all’Inter. SCELTA DELL’INTER – «Trapattoni mi ha convinto. Non c’era solo l’Inter, ad esempio la Juventus era interessata a me, ce ne erano tantissime di squadre sulle mie tracce. Ma Trapattoni per me era quello che ha lottato davvero per avermi nella sua squadra. Con lui avevano lavorato Muller e Rummenigge e mi avevano parlato di lui ed ho deciso per questo di giocare nell’Inter». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dal NO alla Juventus alle notti magiche con l'Inter e un Derby indimenticabile, il Kaiser Rumenigge svela tutto "Mi feci cucire senza puntura per giocare" - ha svelato la leggenda tedesca
