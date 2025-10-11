Matthaus rivela | Su di me anche la Juventus Ecco cosa mi ha convinto a scegliere l’Inter

Inter News 24 Matthaus rivela un clamoroso retroscena sul suo arrivo all’Inter. L’ex campione del mondo ne ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco, ha raccontato i retroscena del suo arrivo all’ Inter durante il Festival dello Sport 2025 a Trento. L’ex campione del mondo ha parlato della sua decisione di unirsi ai nerazzurri, della sua esperienza in Italia, della maglia numero 10 e del percorso che ha portato l’Inter a vincere lo Scudetto nel 1989. SUL SUO APPRODO ALL’INTER – «Trapattoni mi ha convinto. Non c’era solo l’Inter, ad esempio la Juventus era interessata a me, ce ne erano tantissime di squadre sulle mie tracce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Matthaus rivela: «Su di me anche la Juventus. Ecco cosa mi ha convinto a scegliere l’Inter»

