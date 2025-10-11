Matthaus | Mio figlio Milan? Gioca con una maglia nerazzurra! L’Italia andrà al Mondiale

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex storico centrocampista dell'Inter, Lothar Matthaus, invitato al Festival dello Sport 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

matthaus mio figlio milan gioca con una maglia nerazzurra l8217italia andr224 al mondiale

© Pianetamilan.it - Matthaus: “Mio figlio Milan? Gioca con una maglia nerazzurra! L’Italia andrà al Mondiale”

In questa notizia si parla di: matthaus - figlio

matthaus mio figlio milanMatthaus: “All’Inter per Trapattoni, ecco cosa mi ha detto. Mi voleva anche la Juve e il Milan” - Ospite del Festival dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Lothar Mattheus ha parlato per l'evento "L'Inter dei record". Segnala msn.com

matthaus mio figlio milanMatthaus, l'intervento integrale: "L'Inter, il Pallone d'Oro e lo Scudetto dei Record" - L'ex centrocampista dell'Inter, del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus, ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Matthaus Mio Figlio Milan