Matthaus | Dissi no al Milan Il Trap mi chiamò | ' Ho bisogno di te per vincere' E vincemmo

Che entusiasmo a Trento per Lothar che firma autografi per 45': "Abbiamo dato tutto per l'Inter e la gente se lo ricorda". E poi: "Io e Brehme mettevamo le birre nella vasca da bagno con il ghiaccio. la sera bussavano alla nostra porta per bere insieme a noi".

Matthaus svela il retroscena: «Anche la Juve era interessata a me, ecco perché scelsi l’Inter. Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi»

Matthäus: “La Juve era interessata prima dell’Inter. C’è stato un incontro anche col Milan” - Sì, c’è stato un incontro nel 1986 a Monaco, è arrivata una delegazione a Monaco. Segnala gianlucadimarzio.com