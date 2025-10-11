Matteo Forner muore nella cantina di famiglia | schiacciato dalla pressa dell’uva che stava ripulendo

Drammatico incidente in un'azienda di Castelcucco, nella provincia di Treviso. Matteo Forner, imprenditore e consigliere comunale di 44 anni, è rimasto schiacciato da una pressa per l'uva mentre stava pulendo il macchinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia

