Matteo Forner muore nella cantina di famiglia | schiacciato dalla pressa dell’uva che stava ripulendo

Drammatico incidente in un'azienda di Castelcucco, nella provincia di Treviso. Matteo Forner, imprenditore e consigliere comunale di 44 anni, è rimasto schiacciato da una pressa per l'uva mentre stava pulendo il macchinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Forner era nell'azienda di famiglia. Non esclusa l'ipotesi che il macchinario possa essersi azionato dopo una interruzione dell'energia elettrica.

Treviso, 45enne perde la vita schiacciato da una pressa per l'uva a Castelcucco Matteo Forner era nell'azienda di famiglia. Forse il macchinario si è azionato dopo una interruzione dell'energia elettrica

Matteo Forner, 44 anni, appassionatissimo viticoltore nonché consigliere comunale, stava sistemando una pressa per l'uva assieme a suo padre, Lino, fondatore