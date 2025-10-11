Matteo Forner in lacrime il papà che l' ha visto morire sotto la pressa | Hai fatto grande quest' azienda

11 ott 2025

CASTELCUCCO (TREVISO) - È un dolore indescrivibile quello che ha travolto il papà di Matteo Forner, ex consigliere comunale morto schiacciato in un macchinario usato per la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia

Schiacciato dalla pressa dell'uva che stava ripulendo: Matteo Forner muore a 44 anni

Dramma a Castelcucco: il consigliere comunale Matteo Forner muore schiacciato nella pressa

matteo forner lacrime pap224«Sei stato grande, sempre disponibile». Il saluto di papà Lino in lacrime al figlio Matteo Forner, morto schiacciato sotto i suoi occhi VIDEO - È un dolore indescrivibile quello che ha travolto il papà di Matteo Forner, consigliere comunale morto schiacciato in un macchinario usato per la ... Come scrive ilgazzettino.it

