Matteo Forner in lacrime il papà che l' ha visto morire sotto la pressa | Hai fatto grande quest' azienda
CASTELCUCCO (TREVISO) - È un dolore indescrivibile quello che ha travolto il papà di Matteo Forner, ex consigliere comunale morto schiacciato in un macchinario usato per la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: matteo - forner
Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia
Schiacciato dalla pressa dell'uva che stava ripulendo: Matteo Forner muore a 44 anni
Dramma a Castelcucco: il consigliere comunale Matteo Forner muore schiacciato nella pressa
Matteo Forner, il consigliere comunale muore a 44 anni anni schiacciato dalla pressa per l'uva: l'incidente sotto gli occhi del padre - facebook.com Vai su Facebook
Treviso, 45enne perde la vita schiacciato da una pressa per l'uva a Castelcucco Matteo Forner era nell'azienda di famiglia. Forse il macchinario si è azionato dopo una interruzione dell'energia elettrica https://rainews.it/tgr/veneto/articoli/2025/10/treviso-45enn - X Vai su X
«Sei stato grande, sempre disponibile». Il saluto di papà Lino in lacrime al figlio Matteo Forner, morto schiacciato sotto i suoi occhi VIDEO - È un dolore indescrivibile quello che ha travolto il papà di Matteo Forner, consigliere comunale morto schiacciato in un macchinario usato per la ... Come scrive ilgazzettino.it
Matteo Forner, in lacrime il papà che l'ha visto morire sotto la pressa: «Hai fatto grande quest'azienda» - È un dolore indescrivibile quello che ha travolto il papà di Matteo Forner, ex consigliere comunale morto schiacciato in un macchinario usato per ... Segnala ilgazzettino.it