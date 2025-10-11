Mattarella | NMacedonia e Moldavia in Ue

12.08 "Mi auguro un veloce ingresso della Macedonia del Nord e della Moldova nell'Unione europea. L'Italia è di di questo avviso e il nostro governo è su questa linea". Così il capo dello Stato, Mattarella, incontrando a Venezia le presidenti dei due Paesi, Sandu e Siljanovska-Davkova. Mattarella è a Palazzo Ducale in occasione del 35mo anniversario della Commissione Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Vi auguro un veloce ingresso nell'Unione europea, non faccio che ripetere ovunque che il tempo è ampiamente maturo".

Mi auguro un rapido ingresso di Macedonia del Nord e Moldavia in Ue