Mattarella ‘provoca’ ancora la Russia | Moldavia in Ue

In un incontro a Venezia, Sergio Mattarella ha auspicato un ingresso veloce della Moldavia e della Macedonia del Nord. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Mattarella ‘provoca’ ancora la Russia: Moldavia in Ue

In questa notizia si parla di: mattarella - provoca

Buona domenica con una citazione di Sammy Basso che ci lasciava esattamente un anno fa. Cosa ne pensate? Sammy era affetto da progeria, una patologia rara che provoca un invecchiamento precoce. Nonostante questa terribile diagnosi ricevuta da b - facebook.com Vai su Facebook

Anche stavolta la Russia sta provando a influenzare il voto in Moldavia - Domenica in Moldavia ci sono le elezioni parlamentari e anche stavolta la Russia sta cercando di influenzarle. Scrive ilpost.it

Droni russi in Polonia, dalla Moldavia alla Finlandia: gli altri Paesi nel mirino di Putin - Nei confronti del Paese scandinavo, nei giorni scorsi sono arrivati attacchi diretti da Dmitry Medvedev, ex ... Secondo ilmattino.it