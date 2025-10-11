Mattarella a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia

Veneziatoday.it | 11 ott 2025

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina a Palazzo Ducale a Venezia in occasione del 35° anniversario della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa. Accolto al molo di San Marco dal presidente del Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

