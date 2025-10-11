Mattarella a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina a Palazzo Ducale a Venezia in occasione del 35° anniversario della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa. Accolto al molo di San Marco dal presidente del Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: mattarella - palazzo
#Mattarella in visita a #venezia, modifiche alla viabilità attorno a #palazzo ducale. Le misure - X Vai su X
Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto dall’ing. Gianni Cordaro, che – in occasione della consegna dei premi – ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, il riconoscimento “Eni Joule f - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella al Palazzo Ducale per la Commissione Venezia - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Palazzo Ducale, a Venezia, per il 35esimo anniversario della Commissione di Venezia, organo consultivo del Cons ... Segnala altoadige.it
Il presidente Mattarella in Laguna per i 35 anni della "Commissione di Venezia" - Visita lampo del Capo dello Stato in occasione dell'anniversario dell'organo consultivo del Consiglio d'Europa ... Da rainews.it