mattarella a palazzo ducale per 35esimo commissione di venezia

Milano, 11 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Ducale, a Venezia, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia, Organo consultivo del Consiglio d'Europa. Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Alla cerimonia sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

