Matrimonio da incubo ad Alghero | la moglie trova lo sposo a letto con l’amante durante la festa di nozze

Matrimonio a prima svista: dov’è finito mio marito? Pronunciato il sì, scambiate le promesse, posato per i fotografi, radunati gli invitati a tavola e tagliata la torta, una domanda ha iniziato a serpeggiare alla festa di nozze: chi l’ha visto? Come in un film (un ultimo bacio mucciniano capitolo III) o un incubo (se ci mettiamo nei panni della sposa, cioè nell’abito bianco). Lui, il marito che aveva giurato sarà per sempre, nella gioia e nel dolore, è andato presto a cercare piacere e rifugio altrove, nella camera d’un noto hotel di Alghero, splendida città di mare dal dna catalano in provincia di Sassari: la moglie l’ha trovato abbracciato a letto a un’altra donna (per altro parente stretta della sposa, una sorella o una cugina, si dice proprio con lo stesso cognome, rumors). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matrimonio da incubo ad Alghero: la moglie trova lo sposo a letto con l’amante durante la festa di nozze

In questa notizia si parla di: matrimonio - incubo

Matrimonio da incubo ad Alghero: la moglie trova lo sposo a letto con l’amante durante la festa di nozze - L’uomo si era appartato nella camera d’albergo destinata a ospitare la coppia nella prima notte di nozze. Come scrive msn.com

