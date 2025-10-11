Matilde del Belgio chic con look bianco e bronzo e gioiello sorprendente

Matilde del Belgio dimostra, in ogni sua uscita pubblica, di avere un gusto raffinato in fatto di look. La prima donna della nazione del centro Europa, infatti, si mostra ai suoi sudditi sempre con degli outfit estremamente eleganti e dal design classico ma, a volte, perfeziona il suo stile con dei dettagli originali e sorprendenti. Così è stato anche di recente quando la Regina del paese europeo ha visitato una scuola per promuovere la difesa della salute mentale dei più giovani con un coordinato raffinato, accompagnato da dei dettagli color bronzo. Ma Matilde del Belgio ha scelto d’indossare anche un gioiello che catturava l’attenzione di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matilde del Belgio, chic con look bianco e bronzo e gioiello sorprendente

In questa notizia si parla di: matilde - belgio

Felipe di Spagna, Letizia Ortiz alla corte di Philippe e Matilde del Belgio, ma la gaffe è nell’abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook

Matilde del Belgio, chic con look bianco e bronzo e gioiello sorprendente - Matilde del Belgio ha indossato un look elegante di colore bianco e bronzo per la sua ultima uscita pubblica. Come scrive dilei.it

Matilde del Belgio anche in pellegrinaggio non rinuncia al look, il cappotto fluo - Anche per i reali europei è il momento di prendersi un momento di pausa e di dedicarsi a quello che li fa stare più bene. Segnala dilei.it