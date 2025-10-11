Mathieu Belezi | In Italia le manifestazioni dei giovani hanno fatto sentire la pace all’Europa
Il grande scrittore francese, autore della quadrilogia sul colonialismo in Algeria, sarà domani a Cervo, in Liguria: "A Gaza sembra di essere tornati al XIX secolo".
Il finalista del Premio Lattes Grinzane, Mathieu Belezi, ospite a Cervo L'incontro domenica 12 ottobre alle 17 presso l'Oratorio di Santa Caterina
Mathieu Belezi, l’Algeria, terra promessa: di dannazione - Mentre nelle citta francesi si prepara la Comune, i coloni repubblicani in Algeria reagiscono alla militarizzazione del territorio e l’8 febbraio 1871 – anticipando di poco quanto sarebbe avvenuto a ... Da ilmanifesto.it