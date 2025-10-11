Massimo Lovati | Sempio? Se mi revoca non posso farci nulla ma io non me ne vado Gli ho promesso una sentenza di proscioglimento

 Alla luce delle polemiche emerse negli ultimi giorni, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, intende mantenere il suo mandato: «Ovviamente, se poi mi revoca, io non ci. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Massimo Lovati: «Sempio? Se mi revoca non posso farci nulla, ma io non me ne vado. Gli ho promesso una sentenza di proscioglimento»

massimo lovati sempio revoca“Se Sempio mi revoca non posso farci niente, ma io non me ne vado”. Lovati non molla la presa dopo la polemica scoppiata con il caso Falsissimo - L'avvocato Lovati, dopo le polemiche con Corona e la querela dello studio Giarda, conferma che continuerà a difendere Andrea Sempio ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

massimo lovati sempio revocaGarlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati - Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. Come scrive ilfattoquotidiano.it

