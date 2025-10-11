Massimo Boldi rischia il lastrico ai pensionati vip è stato tolto l’assegno
Fa strano pensarlo, ma anche i lavoratori dello spettacolo sono dei pensionati come tutti gli altri. Anche coloro la cui professione è stata far l’artista vengono ripagati dei contributi versati, degli anni di lavoro svolti. La pensione di molti vip, però, è oggi a rischio. Una folta schiera di celebrità, tra cui Massimo Boldi e Stefania Sandrelli, denunciano una sentenza le cui conseguenze potrebbe farli finire tutti “in miseria”. La lettera di Boldi e Calà: “Rischiamo la miseria”. “Siamo un folto gruppo di lavoratori dello spettacolo che intende denunciare una situazione paradossale che riguarda la pensione che, dopo decenni di lavoro, ci è stata riconosciuta e che oggi rischia di ridurci in miseria ”. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: massimo - boldi
Gli 80 anni di Massimo Boldi: «L’amore? Basta. Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»
Massimo Boldi: “Con le donne ho chiuso. C’è stato un episodio di tenerezza con Christian De Sica”
Massimo Boldi: «Senza ansiolitico non potrei entrare in scena. Christian De Sica? Dopo la morte di mia moglie volevo fare qualcosa che restasse. L'amore? Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»
Oltre 80 volti dello spettacolo, da Luca Ward a Massimo Boldi e Jerry Calà, hanno firmato una lettera in cui denunciano una situazione definita “paradossale” Molti pensionati del comparto rischiano di dover restituire somme già percepite e tassate in passato, - facebook.com Vai su Facebook
Da Luca Ward a Massimo Boldi, artisti denunciano: "Scippati di giusta pensione" Una pdl per risolvere la questione è ferma alla Camera - X Vai su X
Massimo Boldi rischia “il lastrico”, ai pensionati vip è stato tolto l’assegno - Sono più di 80 i vip che, assieme a Massimo Boldi e Stefania Sandrelli, denunciano di essere costretti a restituire la pensione ... Da dilei.it
Pensioni, vip contro la sentenza della Cassazione da Jerry Calà a Massimo Boldi: "Rischiamo la miseria" - Oltre 50 vip, da Jerry Calà a Massimo Boldi, firmano una lettera contro la sentenza della Cassazione che riduce le pensioni Enpals ... Segnala virgilio.it