Fa strano pensarlo, ma anche i lavoratori dello spettacolo sono dei pensionati come tutti gli altri. Anche coloro la cui professione è stata far l’artista vengono ripagati dei contributi versati, degli anni di lavoro svolti. La pensione di molti vip, però, è oggi a rischio. Una folta schiera di celebrità, tra cui Massimo Boldi e Stefania Sandrelli, denunciano una sentenza le cui conseguenze potrebbe farli finire tutti “in miseria”. La lettera di Boldi e Calà: “Rischiamo la miseria”. “Siamo un folto gruppo di lavoratori dello spettacolo che intende denunciare una situazione paradossale che riguarda la pensione che, dopo decenni di lavoro, ci è stata riconosciuta e che oggi rischia di ridurci in miseria ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Massimo Boldi rischia “il lastrico”, ai pensionati vip è stato tolto l’assegno