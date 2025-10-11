Massimiliano Gioni | dobbiamo interpretare le immagini in modi nuovi
Milano, 9 ott. (askanews) - "Per me fare mostre, questo sembra un po' ambizioso e non voglio sembrare neanche trombone, è un modo per misurarsi con le immagini. Viviamo in una cultura dell'immagine, viviamo in una cultura di immagini volatili, digitali, onnipresenti, viviamo in una cultura anche di inquinamento visivo". Lo ha detto ad askanews Massimiliano Gioni, uno dei più importanti curatori sulla scena internazionale, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo progetto della Fondazione Trussardi, la mostra 'Fata Morgana'. "È sintomatico, anche se ne sono appassionato - ha aggiunto Gioni - che uno dei ultimi contributi del Made in Italy, si chiami Italian Brain Rot, ed è generato da macchine e sono immagini tra lo disgustoso e l'affascinante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
