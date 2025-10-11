Martinenghi | Il nuoto è uno sport cattivo Cerasuolo | Una passione ma non quanto il calcio

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni olimpico e mondiale dello stile rana si confessano a Trento, dagli sport preferiti fino alle preferenze tra Sinner e Tomba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

martinenghi il nuoto 232 uno sport cattivo cerasuolo una passione ma non quanto il calcio

© Gazzetta.it - Martinenghi: "Il nuoto è uno sport cattivo". Cerasuolo: "Una passione, ma non quanto il calcio..."

In questa notizia si parla di: martinenghi - nuoto

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana

A che ora gareggia Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 rana? Programma, tv, streaming

Martinenghi: "A Singapore nuoto libero! L’oro di Parigi mi rende leggero"

martinenghi nuoto 232 sportNicolò Martinenghi a Verissimo: “Se potessi tornare indietro” - Insieme dal 2018, Adelaide lo conosce meglio di tutti, al di fuori della sua famiglia &#232; la persona che l ... Scrive ultimenotizieflash.com

Nicolò Martinenghi, dall'odio per l'acqua al rapporto con Thomas Ceccon: "Siamo opposti, il nuoto ci ha unito" - Nicolò Martinenghi &#232; ospite oggi, sabato 4 ottobre, a Verissimo. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Martinenghi Nuoto 232 Sport