Martina Franca accusa | irregolarità in tema di normativa sul lavoro sospesa un’attività Carabinieri

Noinotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso della mattinata del 10 ottobre 2025, a Martina Franca, i Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Taranto e personale del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro. Nel corso delle attività ispettive, presso un esercizio commerciale operante nel settore della distribuzione di carburanti e autolavaggio, è emersa una serie di gravi irregolarità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

