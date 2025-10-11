Mark Hamill critica Tilly Norwood e gli attori realizzati con l' IA | Lo trovo terrificante

L'interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha condiviso la sua opinione su Tilly Norwood e l'uso delle nuove tecnologie. Mark Hamill, impegnato durante la promozione del film La lunga marcia tratto dal romanzo di Stephen King, ha commentato i nuovi passi in avanti compiuti dall'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico. L'attore, in particolare, ha reagito alla notizia che Tilly Norwood, l'attrice generata proprio dall'IA, potrebbe persino avere un agente che si occupi dei suoi ingaggi. L'opinione di Hamill sull'IA Rispondendo alle domande di Variety, Mark Hamill ha sottolineato: "È terrificante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

