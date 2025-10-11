Mark Hamill critica Tilly Norwood e gli attori realizzati con l' IA | Lo trovo terrificante
L'interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha condiviso la sua opinione su Tilly Norwood e l'uso delle nuove tecnologie. Mark Hamill, impegnato durante la promozione del film La lunga marcia tratto dal romanzo di Stephen King, ha commentato i nuovi passi in avanti compiuti dall'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico. L'attore, in particolare, ha reagito alla notizia che Tilly Norwood, l'attrice generata proprio dall'IA, potrebbe persino avere un agente che si occupi dei suoi ingaggi. L'opinione di Hamill sull'IA Rispondendo alle domande di Variety, Mark Hamill ha sottolineato: "È terrificante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mark - hamill
Non film di star wars: le 10 migliori pellicole di mark hamill
Il film di star wars preferito da mark hamill che ha rivoluzionato la saga skywalker
Mark Hamill confonde con le sue opinioni su Star Wars: l’impero colpisce ancora e il risveglio della forza
1979 - le prove di combattimento Bob Anderson era maestro di spada e interpretava il ruolo di Darth Vader nelle scene di combattimento, ma non per questo Dave Prowse non si allenasse insieme a Mark Hamill per le riprese di alcune scene dove Bob no - facebook.com Vai su Facebook
Mark Hamill critica Tilly Norwood e gli attori realizzati con l'IA: "Lo trovo terrificante" - L'interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha condiviso la sua opinione su Tilly Norwood e l'uso delle nuove tecnologie. Scrive movieplayer.it