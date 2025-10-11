Marinelli e Tomasi Pd sul femminicidio di Lettomanoppello | Indispensabile agire basta contare le vittime

«Indispensabile agire. Vanno attivati tutti gli strumenti di intervento e prevenzione, basta contare vittime».A dirlo sono Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd, e Roberta Tomasi, portavoce della Conferenza delle donne Dem.Marinelli e Tomasi aggiungono: «L'ennesimo orribile femminicidio.

In questa notizia si parla di: marinelli - tomasi

