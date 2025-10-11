Maria Machado | chi è davvero il Premio Nobel per la pace

Maria Machado è leader e fondatrice del partito Verte Venezuela, ed è vicina a Trump e all'ultra destra europea. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

maria machado 232 davveroMaría Corina Machado, chi &#232; davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump - Un riconoscimento, quello alla leader dell'opposizione venzuelana Machado, al bivio tra un tentativo di sostenere la democrazia e il rischio di una deriva sociale nel paese latinoamericano ... wired.it scrive

maria machado 232 davveroMaduro, la sua dittatura socialista, il Venezuela e la “nuova Nobel” María Corina Machado : che cosa sta succedendo davvero - Il riconoscimento &#232; stato ripreso e contestualizzato dalla stampa internazionale (Reuters, Financial Times, CBS), che ricorda come Machado, squalificata dalle autorità, sia rimasta il volto più noto ... Da ticinolive.ch

