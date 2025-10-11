Maria De Filippi al Grande Fratello Vip un ruolo speciale per aiutare Signorini
Il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a decollare, gli ascolti non sono dei migliori, ma già si pensa alla versione Vip del famoso reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di procedere con la realizzazione celebrity del format, arruolando però un pezzo da novanta: Maria De Filippi. Una vera e propria garanzia per l’azienda di Cologno Monzese. Cosa farà Maria De Filippi al Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato dal giornalista Davide Maggio a Tv Talk, su Rai 3, Mediaset sarebbe propensa a realizzare una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si era vociferato di provini in alto mare, della possibilità di cancellare lo show dal palinsesto ma alla fine i lavori sarebbero in corso. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: maria - filippi
“La nuova tronista arriva dal Grande Fratello”. Uomini e Donne, colpaccio di Maria De Filippi
“L’ha chiamata Maria De Filippi”. Mara Venier, svolta vera in tv: cosa farà a Mediaset
Maria De Filippi scatena il terremoto in Rai, Mara Venier pronta a un grande cambiamento
Il ballerino parla della malattia, del fallimento del matrimonio con Francesca Tocca e dell'addio ad Amici di Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook
- "La prossima volta se c'è lui, chiedo a Maria De Filippi se mi prende nel suo programma TSQV" • "TU DEVI ANDARE AI PACCHI AL POSTO DI GENNARINO" ? #taleequaleshow - X Vai su X
Maria De Filippi a lavoro (anche) per il Grande Fratello Vip: "Sta dando una mano a Signorini" - Secondo Davide Maggio, la conduttrice starebbe supportando Alfonso Signorini nel nuovo GF Vip previsto per gennaio 2026. Come scrive comingsoon.it
Maria De Filippi al Grande Fratello Vip, un ruolo speciale per aiutare Signorini - Mediaset pronta a rifare il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e soprattutto con l’aiuto speciale della Fascino di Maria De Filippi ... Riporta dilei.it