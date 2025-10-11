maria de filippi al grande fratello vip un ruolo speciale per aiutare signorini

Il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a decollare, gli ascolti non sono dei migliori, ma già si pensa alla versione Vip del famoso reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di procedere con la realizzazione celebrity del format, arruolando però un pezzo da novanta: Maria De Filippi. Una vera e propria garanzia per l’azienda di Cologno Monzese. Cosa farà Maria De Filippi al Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato dal giornalista Davide Maggio a Tv Talk, su Rai 3, Mediaset sarebbe propensa a realizzare una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si era vociferato di provini in alto mare, della possibilità di cancellare lo show dal palinsesto ma alla fine i lavori sarebbero in corso. 🔗 Leggi su Dilei.it

