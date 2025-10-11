María Corina Machado chi è davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump

Un riconoscimento, quello alla leader dell'opposizione venzuelana Machado, al bivio tra un tentativo di sostenere la democrazia e il rischio di una deriva sociale nel paese latinoamericano. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - María Corina Machado, chi è davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump

Venezuela, rapimento flash della leader dell’opposizione Machado. Il governo smentisce: «Non &#232; vero, è un false flag» - Prima dei colpi contro la sua carovana aveva cantato, con coraggio, l'inno nazionale La leader di opposizione ... Come scrive open.online

Arrestata Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana - La leader dell’opposizione María Corina Machado &#232; stata intercettata da agenti armati del chavismo che hanno sparato contro la sua carovana, ha riferito il comando politico del partito Vente Venezuela ... Segnala gazzettadelsud.it

