María Corina Machado chi è davvero il premio Nobel che non dispiace a Trump
Un riconoscimento, quello alla leader dell'opposizione venzuelana Machado, al bivio tra un tentativo di sostenere la democrazia e il rischio di una deriva sociale nel paese latinoamericano. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: corina - machado
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Il #Nobel per la Pace a Maria Corina #Machado, leader dell’opposizione al regime venezuelano di Maduro, è una notizia che riempie di speranza chiunque nel mondo si batte, come lei, per la libertà del proprio paese. - X Vai su X
Il Nobel per la Pace a María Corina Machado rappresenta un tributo alla determinazione di una donna che non ha mai smesso di credere nella democrazia, anche di fronte alla repressione più dura. È un segnale forte che premia il coraggio di chi difende i diri - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, rapimento flash della leader dell’opposizione Machado. Il governo smentisce: «Non è vero, è un false flag» - Prima dei colpi contro la sua carovana aveva cantato, con coraggio, l'inno nazionale La leader di opposizione ... Come scrive open.online
Arrestata Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana - La leader dell’opposizione María Corina Machado è stata intercettata da agenti armati del chavismo che hanno sparato contro la sua carovana, ha riferito il comando politico del partito Vente Venezuela ... Segnala gazzettadelsud.it