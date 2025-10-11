Maresca | Sono innamorato del Barça di Guardiola Chelsea e Psg vincono con i giovani in Italia

Il tecnico dei londinesi alla consegna del premio Nicola Ceravolo a Catanzaro: "L'Italia resta sempre casa. Rispetto agli altri campionati, la differenza è a livello culturale: siamo un paese un po’ conservatore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca: "Sono innamorato del Barça di Guardiola. Chelsea e Psg vincono con i giovani, in Italia..."

In questa notizia si parla di: maresca - sono

L'arbitro Maresca: "Mai avuto preclusioni nel dirigere il Napoli. Sono a disposizione in caso di designazione"

Calciomercato Juventus: quante occasioni dal Chelsea! 17 giocatori sono fuori dai piani di Maresca, i bianconeri possono provarci? Ecco la lista completa con tutti i nomi

Chi sono i 17 giocatori scaricati dal Chelsea di Maresca perché non c’è più posto in squadra

Juve, sbrigati con Yildiz Il Chelsea è in agguato A rilento la trattativa per l'adeguamento dell'ingaggio di Kenan, il big bianconero meno pagato, mentre i Blues di Maresca sono sempre più alla finestra, senza dimenticare la possibile irruzione sulla scena di Bar Vai su Facebook

Maresca: "Sono innamorato del Barça di Guardiola. Chelsea e Psg vincono con i giovani, in Italia..." - Il tecnico dei londinesi alla consegna del premio Nicola Ceravolo a Catanzaro: "L'Italia resta sempre casa. Scrive msn.com

Maresca brusco: "Tra Premier e Serie A la differenza è culturale" e su quel gol al Torino... - L'allenatore dei Blues ha ricevuto il Premio Nicola Ceravolo parlando anche di diversi temi compresa la lotta Scudetto ... Riporta tuttosport.com