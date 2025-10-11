Marcos Llorente e lo strano rapporto con la luce | Gli occhiali da sole sono fondamentali

Marcos Llorente e quello strano rapporto con la luce: «Gli occhiali da sole sono fondamentali». Le sue dichiarazioni Marcos Llorente, centrocampista spagnolo dell’Atlético Madrid, è noto non solo per la sua versatilità in campo ma anche per alcune abitudini particolari fuori dal rettangolo di gioco. Il giocatore, classe 1995 e cresciuto nella cantera del Real . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marcos Llorente e lo strano rapporto con la luce: «Gli occhiali da sole sono fondamentali»

In questa notizia si parla di: marcos - llorente

Le strane abitudini di Marcos Llorente: dopo la dieta paleolitica arriva la luce a infrarossi

Le strane abitudini di Marcos Llorente, dopo la paleodieta anche lampade a infrarossi e occhiali da sole

Perché durante le conferenze Marcos Llorente indossa questi occhiali con lente gialla? Lo spiega lui stesso: "Gli occhiali da sole gialli sono adatti per quando si è in casa durante il giorno. In altre parole, non si dovrebbero mai indossare occhiali da sole di alc - facebook.com Vai su Facebook

J2 1 • Julian Alvarez : 12 points 2 • Pablo Barrios : 6 points 3 • Antoine Griezmann : 6 points 4 • Koke : 5 points 5 • Marcos Llorente : 4 points 6 • Giuliano : 3 points 7 • Jan Oblak • 2 points 8 • Nico : 1 point 9 • Raspadori : 1 point - X Vai su X

Il bizzarro rapporto di Marcos Llorente con luce e occhiali da sole: "Lo faccio per la mia salute" - Hanno fatto il giro del mondo gli ultimi curiosi consigli di salute del centrocampista spagnolo Marcos Llorente. Riporta tuttomercatoweb.com

Marcos Llorente e lo strano rapporto con la luce: «Gli occhiali da sole sono fondamentali» - Le sue dichiarazioni Marcos Llorente, centrocampista spagnolo dell’Atlético Madrid, è noto non solo per ... Secondo calcionews24.com