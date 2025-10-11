Marco Risi | Da piccolo il cinema mi spaventò Papà Dino sul set era una belva
Il regista figlio d’arte: «Il babbo restò perplesso dal mio primo film, poi grazie a “Mery per sempre” iniziò a prendermi sul serio. Mi considerano quello “impegnato”, però a me piaceva anche girare commedie». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: marco - risi
La Piantata va a segno. Marco Marcheggiani vince il torneo “Risi“
Le migliori scene del Cinema. . () Giacomino affitta un loft malconcio, all'ultimo piano di un palazzone senza ascensore ? IMDB: 5,7/10 (316 voti) Marco Risi #Vadoaviveredasolo * #JerryCalà (Giacomo “Giacomino” Vai su Facebook
Marco Risi gira il biopic di Cecchi Gori: Valeria Marini tagliata fuori, c'è invece Rita Rusic. Ecco i tre candidati per il ruolo - Nel nuovo biopic diretto da Marco Risi, la vita "larger than life" di Vittorio Cecchi Gori diventa cinema. Come scrive leggo.it
Cinema: Terni Film Festival, domani Marco Risi, Adelmo Togliani e Oreste Scalzone - Il Terni Film Festival renderà omaggio ad Achille Togliani, uno dei più grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano del Novecento, in apertura della seconda giornata della XX edizione, con ... Si legge su agensir.it