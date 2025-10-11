Marco Adorni con il movimento L’Altra Parma aderisce al progetto civico di Maria Federica Ubaldi

Prende forma e si allarga il progetto civico guidato da Maria Federica Ubaldi, ChiAma Parma. Oggi pomeriggio, in una conferenza stampa al Palazzo Municipale, Marco Adorni ha annunciato l’adesione del Comitato “L’Altra Parma”: “Credo - ha dichiarato Adorni - ad una città che chiama a raccolta chi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it