Marcianise tentata rapina all’ufficio postale | arrestati due giovani di Giugliano
Si è conclusa con due arresti la tentata rapina agli uffici postali di via Matteotti a Marcianise, nel casertano. A finire in manette due giovani di Giugliano, Luigi Di Martino, 22 anni, e C.F., 17 anni. I due balordi, erano arrivati sul posto a bordo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: marcianise - tentata
Tentata rapina alla Posta di Corso Matteotti a Marcianise: presi entrambi gli autori. Si tratta di due giovanissimi del napoletano - facebook.com Vai su Facebook
Marcianise, rapina alle Poste sventata dalla Polizia Municipale: arrestati due giovani di Giugliano - È culminato con un doppio arresto il tentativo di rapina in un ufficio postale questa mattina, a Marcianise, in via Cesare Battisti, a ... Lo riporta pupia.tv
LA FOTO. MARCIANISE. Tentato assalto alle Poste: rapinatore bloccato dagli agenti della municipale, caccia al complice in fuga - Bloccato l'uomo alla guida dell'auto mentre il complice si è dato alla fuga a piedi in direzione del quartiere San Simeone ... Lo riporta casertace.net