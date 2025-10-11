Marcianise tentata rapina all’ufficio postale | arrestati due giovani di Giugliano

Teleclubitalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con due arresti la tentata rapina agli uffici postali di via Matteotti a Marcianise, nel casertano. A finire in manette due giovani di Giugliano, Luigi Di Martino, 22 anni, e C.F., 17 anni. I due balordi, erano arrivati sul posto a bordo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

marcianise tentata rapina all8217ufficio postale arrestati due giovani di giugliano

© Teleclubitalia.it - Marcianise, tentata rapina all’ufficio postale: arrestati due giovani di Giugliano

In questa notizia si parla di: marcianise - tentata

marcianise tentata rapina all8217ufficioMarcianise, rapina alle Poste sventata dalla Polizia Municipale: arrestati due giovani di Giugliano - È culminato con un doppio arresto il tentativo di rapina in un ufficio postale questa mattina, a Marcianise, in via Cesare Battisti, a ... Lo riporta pupia.tv

marcianise tentata rapina all8217ufficioLA FOTO. MARCIANISE. Tentato assalto alle Poste: rapinatore bloccato dagli agenti della municipale, caccia al complice in fuga - Bloccato l'uomo alla guida dell'auto mentre il complice si è dato alla fuga a piedi in direzione del quartiere San Simeone ... Lo riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Marcianise Tentata Rapina All8217ufficio