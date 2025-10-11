Si è conclusa con due arresti la tentata rapina agli uffici postali di via Matteotti a Marcianise, nel casertano. A finire in manette due giovani di Giugliano, Luigi Di Martino, 22 anni, e C.F., 17 anni. I due balordi, erano arrivati sul posto a bordo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, tentata rapina all’ufficio postale: arrestati due giovani di Giugliano