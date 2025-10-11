Marcia Perugia-Assisi Landini | Il mondo del lavoro è per la pace e contro il riarmo

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per il movimento sindacale riaffermare il diritto alla pace è la condizione per avere dei diritti. E mai come adesso lottare per la pace, il lavoro, lo Stato sociale, la democrazia significa la stessa cosa, non sono cose tra loro diverse”. È quanto ha affermato sabato 11 ottobre il segretario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

