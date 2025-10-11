Marcia della Pace Perugia-Assisi tutto pronto | migliaia di persone attese per il cammino

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero percorreranno i 24 chilometri che separano Perugia da Assisi per partecipare alla nuova edizione della Marcia per la Pace e la Fraternità, storica manifestazione nata nel 1961 su iniziativa di Aldo Capitini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marcia - pace

In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”

Verso la Marcia della Pace PerugiAssisi, partenza dal Frontone

Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto

marcia pace perugia assisiMille soci Acli alla Marcia della pace Perugia-Assisi - Assisi e alla 30esima edizione della Carovana della Pace “Peace at Work” ... Si legge su vita.it

marcia pace perugia assisiIn marcia per la pace e la fraternità. Un’esperienza di condivisione - Perugia ospita il “Cantiere della Pace”, con l’Assemblea dell’ONU dei Popoli e realtà associative, in dialogo tra istituzioni e cittadini ... interris.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pace Perugia Assisi