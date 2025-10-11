Marchisio e Dybala nuovamente insieme | l’incontro dei due ex compagni alla Juve fa scatenare i tifosi sui social – FOTO

Marchisio e Dybala nuovamente insieme: la FOTO che ha fatto scatenare i tifosi della Juve con i due ex bianconeri. Una passione che va oltre il calcio, un’amicizia che lo porta a bordo campo, ma su un altro tipo di rettangolo. Paulo Dybala, accompagnato dalla moglie Oriana Sabatini, è stato il grande protagonista sugli spalti dell’Allianz Cloud di Milano per la semifinale del Premier Padel P1. L’attaccante della Roma, ex Juve, ha catalizzato l’attenzione del pubblico, tra un boato al suo arrivo e un abbraccio speciale che ha scaldato il cuore dei tifosi. La Joya era a Milano per fare il tifo per il suo amico e connazionale, il fuoriclasse del padel Agustín Tapia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

