È partita il 13 settembre la quinta edizione del festival “MarcheStorie“. Il titolo quest’anno è “Poesia di teatri“. Il programma è ricco. Protagonisti sono alcuni borghi storici della regione. Tra questi Montefelcino, oggi e domani, Colli al Metauro il 18 ottobre e il 7-8 novembre, e Mombaroccio il 24, 25 e 26 ottobre. Il coordinamento degli eventi è affidato all’associazione AnimaFemina e a Errante Festival, in collaborazione con il Festival Tra meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle (direttore artistico Stefano Sorcinelli). Errante è la contaminazione dei luoghi attraverso arte, poesia e musica come pratiche aperte e condivise, uno strumento per ricucire legami, abbattere barriere, riportare la creazione artistica a una dimensione esistenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Marche-Storie“ per vivere insieme il lungo racconto delle nostre vite