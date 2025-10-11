Manutenzione straordinaria della rete stradale | finanziamento regionale da 3 milioni di euro per quattro comuni irpini
MERCOGLIANO (Avellino) – Il Comune di Mercogliano, insieme ai Comuni di Atripalda, Contrada e Aiello del Sabato, è tra i beneficiari di un finanziamento regionale di 3 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della rete stradale.Il provvedimento rientra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
