“Abbiamo bisogno di far sì che le nostre imprese possano fare investimenti e lo stiamo dicendo in tutti i modi. Per le medie e piccole imprese servono degli automatismi, una misura che sia anche basata sul super e iper ammortamento, ma deve essere poderosa”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo sul tema della Manovra al 40simo convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. La sfida di trattenere i giovani imprenditori in Italia. “Dobbiamo dare forza al merito dei giovani perché il rischio è che vadano all’estero insieme alle giovani imprese. È un tema da trattare anche nella legge di bilancio nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, Orsini: “Serve misura poderosa per investimenti di Pmi e giovani imprenditori”