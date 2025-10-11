Manovra Orsini | Serve misura poderosa per investimenti di Pmi e giovani imprenditori

“Abbiamo bisogno di far sì che le nostre imprese possano fare investimenti e lo stiamo dicendo in tutti i modi. Per le medie e piccole imprese servono degli automatismi, una misura che sia anche basata sul super e iper ammortamento, ma deve essere poderosa”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo sul tema della Manovra al 40simo convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. La sfida di trattenere i giovani imprenditori in Italia. “Dobbiamo dare forza al merito dei giovani perché il rischio è che vadano all’estero insieme alle giovani imprese. È un tema da trattare anche nella legge di bilancio nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

