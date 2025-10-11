Manovra Orsini | Serve misura poderosa per investimenti di Pmi e giovani imprenditori
“Abbiamo bisogno di far sì che le nostre imprese possano fare investimenti e lo stiamo dicendo in tutti i modi. Per le medie e piccole imprese servono degli automatismi, una misura che sia anche basata sul super e iper ammortamento, ma deve essere poderosa”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo sul tema della Manovra al 40simo convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. La sfida di trattenere i giovani imprenditori in Italia. “Dobbiamo dare forza al merito dei giovani perché il rischio è che vadano all’estero insieme alle giovani imprese. È un tema da trattare anche nella legge di bilancio nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: manovra - orsini
Manovra, Orsini: non si aumenta il reddito dei lavoratori tagliando l’Irpef
Manovra, Urso: "Incontrato Orsini, al via cantiere su interventi per le imprese"
Confindustria, Orsini: “Evitare che la manovra sia un assalto alla diligenza”
Orsini avverte il governo: “Serve una manovra poderosa e una visione a tre anni” - X Vai su X
Aumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale”. Orsini vuole evitare di bissare la Via Crucis di un anno fa. Di Dario Di Vico - facebook.com Vai su Facebook
Orsini: 'Serve una manovra poderosa e una visione a tre anni' - Il presidente di Confindustria al convegno dei Giovani Imprenditori di Capri: 'Abbiamo bisogno che le nostre imprese possano fare investimenti' (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Orsini: "Serve manovra poderosa e visione di 3 anni". Ai sindacati: "Con troppi scioperi si fa male al Paese" - Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenuto a Capri al 40° convegno dei Giovani Imprenditori, manda alcuni segnali importanti. Segnala msn.com