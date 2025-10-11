Tutto come da copione, la manovra arriverà in Cdm martedì e venerdì c’è stato l’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Landini resta praticamente solo, con Bombardieri, sulle barricate. Due ore di colloquio, molti gli aspetti trattati, taglio dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro, ma con qualche possibile “margine” per superare questa soglia, più risorse alla sanità. Il leader della Cgil lascia l’incontro praticamente sbattendo la porta: ”È stato un incontro dannoso: non abbiamo avuto alcuna risposta sulle richieste avanzate e la manovra, per quel poco che ci è stato illustrato, è una manovra che porta a sbattere questo Paese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Manovra, Landini resta solo sulle barricate: "Andremo a sbattere". Fumarola (Cisl) lo smentisce: "Accolte le nostre proposte"