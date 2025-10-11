Manovra Landini resta solo sulle barricate | Andremo a sbattere Fumarola Cisl lo smentisce | Accolte le nostre proposte
Tutto come da copione, la manovra arriverà in Cdm martedì e venerdì c’è stato l’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Landini resta praticamente solo, con Bombardieri, sulle barricate. Due ore di colloquio, molti gli aspetti trattati, taglio dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro, ma con qualche possibile “margine” per superare questa soglia, più risorse alla sanità. Il leader della Cgil lascia l’incontro praticamente sbattendo la porta: ”È stato un incontro dannoso: non abbiamo avuto alcuna risposta sulle richieste avanzate e la manovra, per quel poco che ci è stato illustrato, è una manovra che porta a sbattere questo Paese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: manovra - landini
Manovra, Landini (Cgil) chiede al governo il rimborso di mille euro a pensionati e lavoratori: “L’Italia reale fatica ad arrivare a fine mese”
Manovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative
Manovra, Landini: "Se governo non ci ascolta, mobilitazione anche dopo il 25 ottobre"
Mentre si avvicina il Consiglio dei ministri di martedì sulla manovra, ieri il governo ha mantenuto le carte coperte nell’incontro con i sindacati. Il segretario Cgil Maurizio Landini ha parlato di “incontro dannoso. È una manovra che, per quel poco che ci è stato ill Vai su Facebook
Manovra, fondi solo per Irpef e sanità. Landini: “Sciopero a fine ottobre” - X Vai su X
La Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Landini in tilt - Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali concordata con Confindustria (e in realtà anche Cgil). Come scrive ilfoglio.it
Manovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposte - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ... Segnala tg24.sky.it