Manovra 2026 l’editoriale | dalle Pensioni all’ aliquota Irpef cosa ci sarà in legge di bilancio?
Come ogni autunno il Governo è alle prese con la manovra economica 2026 rappresentata dalla Legge di Bilancio che è la legge economica più importante dell’anno che definisce le previsioni di entrate e uscite per l’anno successivo. Questa legge è lo strumento fondamentale di politica economica che stabilisce le spese e le risorse da impiegare con l’avvallo del Parlamento che approvandole dà il via libera alla gestione finanziaria del Governo. Quest’anno prima della Legge di Bilancio c’è stato il nuovo Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) presentato alle Camere ai primi di ottobre dopo che l’Italia ha dovuto aggiornare il suo sistema di programmazione economica e finanziaria adeguandosi alle regole europee sostituendolo alla vecchia Nadef (Nota di aggiornamento al DEF). 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
In questa notizia si parla di: manovra - editoriale
Per fortuna c’è un nuovo “tifoso della legalità”, il viceministro Cirielli. Ci sono voluti 2.500 anni di storia, ma grazie all’Automobile Club d’Italia ormai super politicizzato, proprio a un passo dal voto la Campania scopre un nuovo genere editoriale, con targa pubb - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, il nodo Irpef e pensioni. È scontro con la Cgil - Intanto Standard&Poor’s conferma il rating BBB+ con outlook stabile ... Lo riporta quotidiano.net
Bonus casa, condono e pensioni: quando la manovra diventa (davvero) una legge - Il testo del governo Meloni dovrà poi essere trasmesso al Senato per l'avvio di un iter parlamentare che si pr ... Come scrive today.it