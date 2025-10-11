Manovra 2026 l’editoriale | dalle Pensioni all’ aliquota Irpef cosa ci sarà in legge di bilancio?

Come ogni autunno il Governo è alle prese con la manovra economica 2026 rappresentata dalla Legge di Bilancio che è la legge economica più importante dell’anno che definisce le previsioni di entrate e uscite per l’anno successivo. Questa legge è lo strumento fondamentale di politica economica che stabilisce le spese e le risorse da impiegare con l’avvallo del Parlamento che approvandole dà il via libera alla gestione finanziaria del Governo. Quest’anno prima della Legge di Bilancio c’è stato il nuovo Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) presentato alle Camere ai primi di ottobre dopo che l’Italia ha dovuto aggiornare il suo sistema di programmazione economica e finanziaria adeguandosi alle regole europee sostituendolo alla vecchia Nadef (Nota di aggiornamento al DEF). 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it