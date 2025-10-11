Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il silenzio su salari e pensioni

(Adnkronos) – Il confronto a Palazzo Chigi. Landini attacca: “Così il Paese va a sbattere”. Lunedì tocca alle imprese, poi l’approdo in Cdm L'articolo proviene da Daily Show Magazine. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

In questa notizia si parla di: manovra - prova

Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni

Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni Vai su Facebook

La nuova manovra è pronta per Sala d’Ercole e il voto sarà un altro banco di prova per il governo Schifani. Ecco le misure - X Vai su X

Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni - (Adnkronos) – Taglio dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro ma con qualche possibile “margine” per superare questa soglia, più risorse alla sanità, silenzio su salari e pensioni. Come scrive msn.com

Manovra 2025: Le Sfide Cruciali con i Sindacati Italiani - I sindacati esprimono preoccupazioni riguardo alla manovra economica del 2025, contestando le modifiche proposte su Irpef e salari. Scrive notizie.it