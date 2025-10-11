Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il silenzio su salari e pensioni

Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni

manovra 2025 prova sindacatiManovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni - (Adnkronos) – Taglio dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro ma con qualche possibile “margine” per superare questa soglia, più risorse alla sanità, silenzio su salari e pensioni. Come scrive msn.com

Manovra 2025: Le Sfide Cruciali con i Sindacati Italiani - I sindacati esprimono preoccupazioni riguardo alla manovra economica del 2025, contestando le modifiche proposte su Irpef e salari. Scrive notizie.it

