Manita Pogacar vinto il 5° Lombardia consecutivo | ennesimo prodigio Evenepoel deve ancora inchinarsi

Ennesimo straordinario trionfo di Tadej Pogacar che ha vinto il suo 5° Giro di Lombardia consecutivo, ancora una volta in solitaria. Una fuga di "soli" 37 chilometri con il solito Evenepoel primo tra gli umani e ottimo secondo al traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nel 2024 ha alzato la sua bici, nel 2023 si stringe le mani, nel 2022 si esibisce in un’incredibile esultanza e nel 2021 è arrivato in compagnia: @tadejpogacar pensi ad un’esultanza speciale quest’anno? #Ciclismo #Cycling #ILombardia #Pogacar - X Vai su X
VareseNews. . La vittoria di Pogacar alla Tre Valli Varesine 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Svelato il Lombardia: Pogacar per la manita storica - Il ciclismo si avvia verso l’ultima Classica Monumento della stagione: a La Rinascente di Milano, in Piazza Duomo, RCS Sports & Events ha presentato oggi il “Grande Weekend” de Il Lombardia, in ... Secondo gazzetta.it