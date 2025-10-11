Manita Pogacar vinto il 5° Lombardia consecutivo | ennesimo prodigio Evenepoel deve ancora inchinarsi

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo straordinario trionfo di Tadej Pogacar che ha vinto il suo 5° Giro di Lombardia consecutivo, ancora una volta in solitaria. Una fuga di "soli" 37 chilometri con il solito Evenepoel primo tra gli umani e ottimo secondo al traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

