Manildo accoglie Rifondazione comunista Azione senza simbolo si divide e Bisin va con Noi Moderati

Ilgazzettino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENETO - Tempo quindici giorni e si conosceranno i nomi di tutti i candidati governatori del Veneto e, soprattutto, dei candidati consiglieri regionali. In attesa della presentazione delle liste. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Anche la falce e il martello per Manildo: Rifondazione comunista entra nella coalizione - Il partito di sinistra ha rotto gli indugi e proporrà una lista, con i suoi tradizionali simboli, a sostegno del candidato del centrosinistra. Come scrive veronasera.it

