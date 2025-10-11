Manifestazione per Gaza Lafram Ucoii | Vogliamo una pace giusta | VIDEO

“Oggi manifestiamo per una pace giusta, perché la firma degli accordi non può cancellare il dolore e la sofferenza del popolo palestinese”.?Con queste parole Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, ha aperto la manifestazione pro Gaza che si è tenuta oggi, 11. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Gaza, a Bologna in tremila in corteo a sostegno di una «pace giusta» in Palestina. Lafram: «In piazza perché le sofferenze non cessano con una firma» - A guidare il corteo i tre bolognesi che hanno partecipato alla missione della Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente Ucoii, Irene Soldati e Sara Masi. Da corrieredibologna.corriere.it

